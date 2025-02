"La cosa più bella che ci potesse capitare": Tamberi papà, l'annuncio social commuove

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi saranno presto genitori. L'atleta e la moglie sono tornati a far notizia per un inaspettato quanto dolce annuncio fatto nelle scorse ore sui social: " Un’emozione indescrivibile…A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre ". Parole a commento di un breve filmato in bianconero dove i due si scambiano dei baci e delle affettuosità guardando tra l'altro le prime immagini dell'ecografia, attestante l'arrivo di un bebè.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: una storia d'amore ultra decennale

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno condiviso una storia d'amore che ha attraversato oltre un decennio. Il loro legame è iniziato nel 2009, quando entrambi erano adolescenti, e si è consolidato nel tempo fino a culminare nelle nozze celebrate il 2 settembre 2022 a Pesaro, presso la storica Villa Imperiale. La cerimonia civile è stata officiata dal sindaco Matteo Ricci, alla presenza di circa 200 invitati, tra cui noti atleti come Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Mutaz Barshim e Bebe Vio. Chiara, originaria di Ancona e figlia dell'ex pilota motociclistico Piergiorgio Bontempi, ha sempre sostenuto Gianmarco nella sua carriera sportiva, occupandosi anche della gestione amministrativa delle sue attività. La proposta di matrimonio è avvenuta in modo romantico poco prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando Gianmarco ha sorpreso Chiara con cento rose rosse in un ristorante di Numana. Un episodio curioso legato alla loro unione si è verificato durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Mentre sventolava la bandiera italiana a bordo di una barca sulla Senna, Gianmarco ha perso la fede nuziale, che è caduta nel fiume. Nonostante l'incidente, ha cercato di vedere il lato positivo, suggerendo ironicamente di gettare anche l'anello di Chiara nella Senna per avere un motivo in più per rinnovare le loro promesse matrimoniali...