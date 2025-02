Wanda Nara, i messaggi di tregua inviati a Icardi: la reazione di Mauro

Wanda Nara dopo la separazione: i messaggi di tregua per Icardi

"Buongiorno. Oggi i bambini sono tutti a casa, se vuoi venirli a vedere a pranzo o stare con loro me ne vado e li lascio. È da tanto che non vedi i maschi. Dopo partono per il viaggio con la scuola....". Parole che non avrebbero sortito alcuna reazione da parte del calciatore. Anche Guido Zaffora ha dimostrato che Wanda Nara, nonostante le accuse, aveva intenzione di stabilire una tregua con Icardi: "Buongiorno Mauro, dopodomani è il tuo compleanno (il 19 febbraio, ndr). Hai intenzione di fare qualcosa? Vuoi che ti porti le ragazze? Dimmi. Le ragazze per 15 giorni di fila non vogliono restare, è molto lungo. Ma organizziamo come puoi stare con i tuoi figli. Fino a quando non si adatteranno alla situazione, troviamo un modo insieme. Per il bene dei cinque bambini". Dinanzi alla mancanza di risposta da parte di Icardi, in un altro messaggio, Wanda Nara avrebbe scritto: "Le uniche persone che guadagnano se continuiamo questa guerra sono gli avvocati. Pensa per un secondo al benessere dei nostri figli".