Wanda Nara furiosa per Ivana Icardi: "Accuse troppo forti, la denuncerà"

Ivana Icardi , sorella del calciatore Mauro Icardi, è tornata di recente a criticare pubblicamente la sua ex cognata, Wanda Nara . Attraverso il suo profilo X (ex Twitter), la modella ha espresso dure accuse contro l'imprenditrice : " Qui in Europa sanno già tutti chi è, è una vergogna per gli altri. Nessuno la vuole vicino ". Ma non è tutto, poiché la sorella del giocatore del Galatasaray ha perfino accusato la cantante, tra le altre cose, di aver generato odio sociale nei suoi confronti.

Wanda Nara, l'ultimatum a Ivana Icardi

"I miei tweet di dicembre 2018 sono oro puro. In quei tweet menziono anche le molestie che ho ricevuto per 3 anni, diversi account IG (molti più di 300 che usano la stessa terminologia (b*tch, b*tch, ecc.) ora so che erano bot pagati, ora so chi li gestiva", ha scritto Ivana sui social. In risposta a queste accuse, Wanda Nara sarebbe furiosa e avrebbe minacciato azioni legali contro Ivana se quest'ultima non cessasse le sue dichiarazioni pubbliche. "I tweet di questa settimana hanno fatto crollare la conduttrice di Bake Off che le ha dato un ultimatum. In caso contrario, mi dicono che avvierà un'azione legale contro di lei”, ha rivelato il giornalista Juan Etchegoyen. Poi ha aggiunto: “Vedremo come andrà a finire, ma mi dicono che Wanda si è arrabbiata molto e se Ivana non la smette potrebbe denunciarla nei prossimi giorni”.