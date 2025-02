Berrettini, Sarah Toscano non ti molla: il gesto dopo la vittoria a Doha

Matteo Berrettini, Sarah Toscano ci riprova: il gesto social

L'interprete di Amarcord al Festival di Sanremo 2025 (dove ha sfoggiato anche degli outfit che ricordavano i completi femminili da tennis) ha voluto attestare pubblicamente la sua felicità per la vittoria di Berrettini contro Djokovic all'ATP di Doha commentando il post del campione azzurro su Instagram con emoji di fuoco, alimentando ulteriormente le speculazioni dei fan su una possibile relazione tra i due che ora pare si stiano seguendo reciprocamente sui social. Sarah Toscano ha sempre avuto una forte passione per il tennis, ben prima che nascesse il simpatico scambio social con il popolare campione azzurro. Cresciuta in una famiglia di tennisti, ha iniziato a giocare fin da piccola e sognava di diventare una giocatrice professionista. Una passione quindi parallela a quella per la musica. Nel corso di una recente intervista ha raccontato: "Quando a quattro anni mi hanno chiesto che cosa volessi fare da grande, ho risposto che volevo giocare a tennis e fare musica, in particolare volevo suonare il pianoforte".