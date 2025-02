Dal gol alla Juve alla chat con la star di Onlyfans: "Adesso dovrò toccarmi"

Claudia Bavel , modella e creatrice di contenuti su OnlyFans, è tornata di recente a far notizia per aver condiviso dettagli su presunte relazioni con dei noti calciatori. Dopo aver rivelato alcune conversazioni private con l'ex portiere Iker Casillas (descrivendolo come "egoista e avaro" e dichiarando di avere avuto con lui una relazione esclusiva, scatenando una possibile denuncia da parte del calciatore per violazione della privacy), ad essere oggetto delle fughe di notizie è stato un altro calciatore, Joaquin Sanchez .

Joaquin Sanchez, le presunte chat con Claudia Bavel

Secondo alcune fonti, Claudia Bavel avrebbe avuto conversazioni intime anche con lui, cercando di organizzare un incontro durante un viaggio di Joaquín a Barcellona. A far emergere la chat è stato il programma Ni que fuemos Shhh, durante il quale è emerso altresì che l'ex Fiorentina e Bavel non si conoscevano di persona e non riuscivano ad incontrarsi a causa della mancanza di tempo. Il primo contatto tra i due sarebbe avvenuto alla fine del 2023 e riprendendo la conversazione in un certo momento Claudia, dopo un appuntamento saltato con l'ex Betis gli avrebbe detto: "Ora dovrò toccarmi a causa tua". Queste rivelazioni coincidono con la messa in onda del documentario "El Capitan" su Antena 3, che segue Joaquín e la sua famiglia negli Stati Uniti. Al momento, il calciatore, da sempre conosciuto come un uomo di famiglia (è sposato con Susana Saborido, dalla quale ha avuto due figlie) non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a queste affermazioni.