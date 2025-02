"Wanda Nara e Maxi Lopez vogliono denunciare Icardi": l'ultima indiscrezione

Wanda Nara e Maxi Lopez uniti contro Mauro Icardi

La giornalista Yanina Latorre ha aggiunto ulteriori dettagli, spiegando che il ragazzo appariva triste e ritirato, con un rendimento scolastico in calo. Dopo incontri con psicologi educativi, il giovane avrebbe descritto Icardi come una brava persona che li sosteneva, ma che occasionalmente lo rimproverava e lo colpiva alla testa. Ed ancora: "C'è un'associazione per la protezione dei minori che la scuola è obbligata a informare quando non vede bene un ragazzo, si tiene una riunione, finora non c'è nient'altro in questo caso". L'istituto scolastico sta attualmente conducendo ulteriori verifiche sulla vicenda, mentre Wanda Nara e Maxi Lopez, che hanno ritrovato serenità nel loro rapporto, sembrano pronti a unire le forze contro Icardi. Da molti anni, ormai, i rapporti tra Lopez ed Icardi non sono dei migliori. Nel mentre anche la querelle giudiziaria tra Wanda Nara e Icardi si è fatta sempre più complessa: il quotidiano La Nacion ha contato dieci denunce e 4 misure cautelari reciproche.