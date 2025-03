Wanda Nara, nuove accuse contro Mauro Icardi: "I miei figli sono terrorizzati perché...."

Wanda Nara ha confermato di recente i rumors delle ultime settimane, circa una nuova denuncia presentata contro Mauro Icardi , accusandolo di presunti maltrattamenti nei confronti di uno dei tre figli avuti da Maxi Lopez . La conferma è arrivata dalla conduttrice al suo ritorno in Argentina dopo aver trascorso qualche giorno in Turchia per ritirare un importante premio: " Penso che sia una cosa molto seria, credo tutto abbia un limite e questo è il mio ".

Wanda Nara contro Mauro Icardi: la decisione presa con Maxi Lopez

Wanda Nara ha poi aggiunto ai microfoni di Intrusos: "Non risponderò e non negherò ciò che un minorenne osa dire. A volte passano molti anni e bisogna sempre ascoltare i ragazzi". Poi ha aggiunto: "Fino al 19 febbraio, che è stato l’ultimo compleanno dei miei figli festeggiato in questo periodo, ho invitato Mauro, gli ho mandato le foto, l’ho invitato a tutti i compleanni. Poi le cose sono cambiate e c'è stata una denuncia molto seria". Ed ancora: "Ero a conoscenza di alcune situazioni, ma non della gravità della situazione nella scuola". La soubrette argentina ha inoltre sottolineato di non aver fatto una denuncia congiunta con l'ex marito Maxi Lopez, precisando: "Lui ha presentato la sua denuncia e io ho presentato la mia. Ho fatto tutto quello che era in mio potere". Poi ha affermato: "I miei figli hanno paura che Mauro possa mettere in atto le sue minacce e portarli a vivere in Turchia"...