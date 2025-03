Sarah Toscano allo scoperto: "Io e Berrettini? Magari! Sarebbe bello per entrambi..."

Sarah Toscano è tornata a parlare nel corso di una recente intervista a RDS Next di Matteo Berrettini e del gossip che li vede protagonisti. Durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, Sarah, grande appassionata di tennis, ha manifestato pubblicamente la sua ammirazione per il campione azzurro, dichiarando scherzosamente: " Ti amo " nel corso di un'intervista . Parole che hanno suscitato l'immediata replica dello sportivo che ha risposto con ironia: " Solo perché non mi conosce... ". Mentre Sarah a sua volta ha ribattuto: "​ Si può sempre rimediare ".

Berrettini e Sarah Toscano innamorati? La verità della cantante

Il botta e risposta social tra Sarah Toscano e Matteo Berrettini ha inevitabilmente incuriosito e dato il via a numerose speculazioni tra i fan. Tornando a parlare di questi rumors, Sarah ha precisato ai microfoni di RDS Next: "Io e Berrettini? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente. Lui mi ha risposto e mi sono detta: "Come è successo? Sono nel metaverso?". Da quel momento è nata la voce che i due si fossero innamorati, sul punto però la cantante ha affermato: "Non esageriamo. Sarebbe bello per entrambi (sorride, ndr)! Ma per ora la nostra conversazione è finita lì…". Il fascino di Berrettini non ha colpito solo Sarah, ma anche tante altre donne a tal punto che recentemente è stato eletto il tennista più bello del circuito dagli ascoltatori del podcast Nothing Major con protagonisti gli ex giocatori americani Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock.