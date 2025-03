"Wanda, Wanda!": Icardi e China Suarez, disagio al rientro in Argentina

Icardi e China Suarez: il disagio dopo l'arrivo in Argentina

La situazione si è ulteriormente complicata quando un fan si è avvicinato a China Suarez per salutarla, ma le ha chiesto di Wanda Nara, aumentando così il disagio. Nel mentre, Icardi ha proseguito rapidamente, lasciando indietro la sua compagna. Un episodio che confermerebbe quindi come parte dell'opinione pubblica in Argentina stia dalla parte della conduttrice di Bake Off ed ex vincitrice di Ballando con le Stelle. La separazione tra il calciatore del Galatasaray e la Nara continua ad essere sempre più al centro dell'attenzione mediatica internazionale. Oltre a reciproche accuse di tradimento (in costanza di matrimonio), nelle scorse settimane Wanda Nara avrebbe confermato di aver denunciato Icardi per presunti maltrattamenti nei confronti di uno dei figli. "Ero a conoscenza di alcune situazioni, ma non della gravità della situazione nella scuola". La soubrette argentina ha inoltre sottolineato di non aver fatto una denuncia congiunta con l'ex marito Maxi Lopez, precisando: "Lui ha presentato la sua denuncia e io ho presentato la mia. Ho fatto tutto quello che era in mio potere". Poi ha affermato: "I miei figli hanno paura che Mauro possa mettere in atto le sue minacce e portarli a vivere in Turchia".