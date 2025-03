Ronaldo e Georgina, nuova villa bunker e massima allerta: il motivo

​Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez avrebbero di recente adottato delle singolari misure per aumentare la sicurezza della loro famiglia a seguito di gravi minacce ricevute sui social media, che coinvolgerebbero anche i loro figli, e diventate sempre " più violente e dettagliate " negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dalla rivista portoghese Nova Gente, il calciatore dell' Al Nassr e la modella sarebbero in stato di "massima allerta per la propria sicurezza". Secondo i rumors, CR7 avrebbe perfino rafforzato il proprio team di security assumendo quattro nuovi vigilantes e due guardie del corpo, che si aggiungono a quelli già presenti nella residenza di famiglia.

Cristiano Ronaldo e Georgina preoccupati: l'indiscrezione

Cristiano Ronaldo si è trasferito a Riad insieme alla famiglia nel gennaio del 2023, in seguito alla firma del contratto di CR7 con l'Al Nassr. Dopo aver vissuto per un periodo in uno dei più esclusivi alberghi della città, il calciatore e Georgina Rodirguez hanno scelto di vivere in una nuova residenza: una villa di lusso dotata di bunker e di un avanzato sistema di sorveglianza. Un ulteriore segnale delle preoccupazioni della coppia riguarderebbe anche il cambio di approccio di Georgina sui social. Da fine gennaio, la modella ha condiviso foto dei figli con i volti coperti da emoticon, attestando così il desiderio di garantire la privacy e la sicurezza dei bambini. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Rodriguez avrebbe altresì ridotto le sue uscite pubbliche, evitando di andare a fare shopping nei centri commerciali di Riad, dove invece era solita andare, e preferendo altresì di non uscire con i figli.