Ronaldinho, la modella 72enne e lo scatto hot in doccia: tutta la verità

Graciela Alfano , modella 72enne , sa di essere una delle donne più belle e desiderate dell'Argentina. Non solo è pienamente cosciente del suo sex appeal, ma si diverte anche con il gioco della seduzione, senza paura di ricevere critiche. Ad esempio, lo scorso dicembre ha mandato in tilt i suoi follower su Instagram postando una foto in cui la si vede in doccia, praticamente senza veli. Immagine che ha suscitato numerosi commenti.

Ronaldinho e Graciela Alfano: la verità

Ancora più sorprendente però è stata la quantità di speculazioni sorte su chi avesse scattato quello scatto hot. Pochi giorni prima di quel post, Graciela aveva incrociato Ronaldinho, scattando qualche foto insieme come ricordo dell'incontro. Ciò ha portato molti utenti social a ipotizzare che l'autore della foto di Alfano nuda in doccia fosse proprio l'ex calciatore. Se ne è parlato talmente tanto che l'argentina ha deciso di chiarire pubblicamente e mettere a tacere il gossip. "Chi ti ha scattato la foto? Possiamo saperlo?", è stato chiesto alla modella nel programma tv argentino La noche de Mirta. "Avevo appena incontrato Ronaldinho in ascensore e ho scattato la foto... la gente inventa storie e dice che è stato lui ma non è così. Era Amorosa, una delle ragazze dell'hotel dove alloggiavo a Punta del Este", ha spiegato la modella. Nel corso dell'intervista Graciela ha anche svelato il suo segreto di bellezza: ha oltre settant'anni ma ne dimostra a malapena 50. "Ho fatto di tutto, ho fatto il botox. Poi faccio ginnastica tutti i giorni, mangio sano e medito". La 72enne pare che sia al momento single, così come Ronaldinho. Negli scorsi anni ha interrotto la relazione con il milionario uruguaiano Carlos Bustin. Pare che la relazione sia finita a causa dei continui tradimenti dell'uomo.