Morata e il regalo per i 30 anni di Alice: l'anello e gli auguri speciali

Alvaro Morata e Alice Campello si risposano?

Alvaro Morata e Alice Campello risiedono ormai a Istanbul con i loro quattro figli (Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella), dopo la firma del calciatore con il Galatasaray. In occasione del compleanno di Alice, il calciatore spagnolo ha dedicato alla moglie un messaggio toccante su Instagram, esprimendo il suo orgoglio per la persona che è diventata e ringraziandola per il suo supporto nei momenti difficili. Così come documentato da Campello su Instagram, la festa compleanno è stata caratterizzata da regali speciali, tra cui disegni affettuosi dei figli, palloncini giganti, un enorme mazzo di rose rosse e un meraviglioso anello con diamante fancy yellow (una pietra di grande caratura, molto pregiata, rara e certamente di grande valore), che ha suscitato domande su un possibile rinnovo dei voti nuziali per la coppia. Alice non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo, ma le immagini lasciano trapelare tutta la felicità della coppia, che oggi appare più innamorata che mai.