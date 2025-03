Icardi, smacco a Wanda: quanto ha speso per vivere nella sua villa dei sogni

Mauro Icardi, lo smacco a Wanda Nara

La lussuosa dimora, tra le più costose della celebre località argentina, è valutata circa 6,5 milioni di dollari. L'edificio è corredato da un ampio giardino, una piscina di 25 metri ed è arredata con un design in stile francese. Martino ha chiarito che Icardi l'avrebbe presa in affitto e non comprata, come inizialmente si era vociferato. Pepe Ochoa, a Los Ángeles de la Mañana (LAM), ha confermato questa informazione, per poi aggiungere: “Mauro doveva tornare in Turchia, quindi non avrebbe comprato quella casa perché ha un contratto da rispettare con il suo club”. Quella villa non è solo un simbolo del lusso che si può permettere Mauro Icardi, ma anche al centro di un conflitto con Wanda Nara. "In quella casa parlavamo del fatto che quando Mauro si sarebbe ritirato saremmo andati a vivere insieme lì. Lui può volere la stessa casa che voglio io, ma so che quella casa non gli piaceva nemmeno", aveva dichiarato la conduttrice di Bake Off.