Elodie e Diletta Leotta, sabato sera con look abbinato: addominali in vista

Diletta Leotta e Elodie infiammano i social

Nella gallery di immagini condivise sull'account Instagram della conduttrice di MammaDilettante, si vede anche la piccola Aria giocare nella vasca da bagno con un'amichetta, mentre la mamma e Elodie si sono immortalate in qualche selfie allo specchio, indossando un look sporty coordinato, incantando i followers. La conduttrice radiofonica, reduce dalla conduzione de La Talpa, e la compagna di Andrea Iannone, attualmente impegnata nella promozione con il suo film Gioco Pericoloso, si sono mostrate in versione casual ma sensuale: pantaloni della tuta oversize in grigio chiaro e crop top dark, con un dettaglio distintivo che le ha differenziate. Mentre Elodie ha scelto un reggiseno sportivo abbinato a shorts zebrati che spuntavano dalla vita bassa, la moglie di Loris Karius ha preferito una micro t-shirt, mantenendo comunque un'allure sporty-chic. L’allenamento in coppia che ha preceduto la serata ha reso il loro look ancora più iconico, con addominali in primo piano e un mix di comodità e sensualità che non è passato inosservato.