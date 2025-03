"Guardiola, viaggio segreto in Spagna per salvare il matrimonio": l'indiscrezione

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, avrebbe di recente intrapreso un viaggio segreto di tre giorni a Barcellona nel tentativo di salvare il suo matrimonio con la moglie Cristina Serra. Nonostante l'annuncio del divorzio a gennaio, secondo alcune fonti del Sun Guardiola non avrebbe perso la speranza di riconciliarsi con la compagna. Dopo la vittoria per 3-1 della sua squadra contro il Plymouth in FA Cup, l'allenatore avrebbe preso un jet privato per volare a Barcellona, dove avrebbe trascorso tre notti con Cristina nella loro casa di famiglia.