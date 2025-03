Courtois, l'ex amante accusa: "Lui in jet privato, io e suo figlio..."

Nuovi guai per Thibaut Courtois . L'ex amante Elsa Izac ha espresso preoccupazione per la possibilità di perdere la sua casa a Wimbledon, vicino Londra, a causa di un mutuo non pagato di 63mila sterline. La proprietà, del valore di 3 milioni di sterline, è danneggiata da gravi problemi di muffa che compromettono la vivibilità dell'ambiente per l'ex stilista di Versace e suo figlio di sette anni, Enzo, avuto dal calciatore del Real Madrid .

Courtois, l'accusa dell'ex amante Elsa Izac

La relazione tra Izac e Thibaut Courtois risale al periodo in cui il calciatore militava nel Chelsea. I due erano vicini di casa a Wimbledon e dalla loro relazione è nato il piccolo Enzo nel 2017. Nel 2020, al calciatore è stato imposto di versare un assegno di mantenimento mensile per il bambino. Nonostante ciò, Izac sostiene che tale somma non sia sufficiente a coprire le spese necessarie per la manutenzione della casa e il benessere del figlio: "Ho paura che la banca ci pignori la casa e mi preoccupo ogni volta che qualcuno bussa alla porta. Per me non è accettabile vedere Thibaut viaggiare su jet privati, fare festa sugli yacht e poi lasciare suo figlio in questo ambiente. Sicuramente può permettersi di spendere un po' di più per prendersi cura di suo figlio, no?". Courtois. che può attualmente contare notevoli introiti dai suoi ingaggi calcistici, ha altri tre figli: una figlia di 11 mesi con la moglie, la modella israeliana Mishel Gerzig, e due figli da una precedente relazione.