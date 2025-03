Allegri, Ambra Angiolini non si tiene: la frase sugli ex non lascia dubbi

Ambra Angiolini e le parole sugli ex

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione del film "BFF. Best Friends Forever", Ambra Angiolini ha risposto con ironia a una domanda sulla rivalità in amore tra amiche, affermando: "Se ho avuto un’amica rivale? No. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano talmente dei casi umani che non li voleva nessuno". Questa dichiarazione esclude quindi Francesco Renga, padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, dalla lista dei "casi umani". La relazione con Massimiliano Allegri, durata dal 2016 al 2021, si è conclusa in modo burrascoso. In tal senso Ambra aveva dichiarato: "Ho fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex".