Wanda Nara-Icardi, la polizia all'ultima spaventosa lite: "Avrebbe ucciso i cani"

Wanda Nara, la verità sulla lite con Mauro Icardi

Wanda Nara ha parlato recentemente di quanto avvenuto il 14 marzo a DDM, spiegando il suo punto di vista e sottolineando il disagio vissuto dalle figlie: "Le bambine sono salite a casa mia in preda al pianto, perché in macchina il padre ha detto loro che non sarebbero più tornate a scuola". l'imprenditrice argentina ha poi aggiunto: "Oltre a dirglielo, ha detto che avrebbe ucciso i cani se fossero andati a casa sua. Mi ero appena operata ed ero a casa. Non sapevo che sarebbero arrivate le ragazze. Di quale agguato stanno parlando? I cani sono molto solidali, quindi ho pensato che sarebbe stato meglio che i cani andassero con loro in modo che si sentissero accompagnate". Visibilmente commossa, Nara ha proseguito: "Isabella piangeva, io piangevo come non mai, anche le persone con me piangevano. Non ricordo di aver mai vissuto nulla di così traumatico come quello che è accaduto il 14 marzo a casa mia. I miei figli, grazie a Dio, non lo erano". La showgirl ha afferma di essere stata “spaventata a morte”, tuttavia non ha esitato a “prendere coraggio” per avvicinarsi a Icardi, “pregandolo e supplicandolo di lasciare Isabella nell’appartamento per calmarla e offrirle un bicchiere d’acqua”. Concludendo, Wanda ha ricordato: "Non sono riuscita a convincerlo a farlo. Era barricato nell'ascensore e cercavano di trattenerlo, dicendogli che se ne sarebbe andato via con le ragazze".