Cristiano Ronaldo usato da spie russe in Germania: un intrigo internazionale

Sembra la trama di un film di spionaggio, ma così non è: Cristiano Ronaldo è finito suo malgrado al centro di un complotto internazionale in stile Guerra Fredda. Come è stato rivelato da The Sun, la vicenda ruota attorno a Andreas e Heidrun Anschlag , una coppia di spie pagate dai servizi segreti russi che, da Marburgo, in Germania , comunicavano con la Russia in un modo singolare e curioso, ma soprattutto insospettabile, ovvero usando i video delle gesta di CR7.

Cristiano Ronaldo usato dalle spie internazionali

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, la coppia tedesca era solita utilizzare il canale YouTube chiamato "cristanofootballer" (simile all'originale per passare inosservato) per lo scambio di messaggi criptati nei commenti dei video. Le due spie avrebbero utilizzato un linguaggio normale, come: "Corre e gioca come un diavolo", ma anche "È un video molto bello e anche la canzone è molto bella". Dietro a queste parole generiche si celavano invcece codici segreti basati sulla punteggiatura e struttura del testo che, dopo essere stati decifrati, diventavano istruzioni numeriche per la comunicazione tra spie. La loro attività di spionaggio fu scoperta nel 2011, quindi Andreas e Heidrun furono arrestati e condannati nel 2013 rispettivamente a sei anni e mezzo e cinque anni e mezzo di reclusione. In seguito forse ad un accordo diplomatico, la coppia fu trasferita in Russia nel 2015.