Icardi, svolta dopo la lite con Wanda Nara: le condizioni imposte per rivedere le figlie

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua ad essere giorno dopo giorno sempre più complessa. Dopo il clamore suscitato nei giorni scorsi dalle immagini in cui si vedono i due litigare davanti ad un ascensore, che il calciatore del Galatasaray stava prendendo presumibilmente per allontanarsi con una delle figlie, sembra esserci stata una nuova svolta nella loro complessa e conflittuale separazione. Secondo quanto riportato dai media argentini, l'ex Inter, che sarebbe stato incriminato per molestie a causa del tentativo di allontanamento con le figlie, avrebbe ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione a ricucire un rapporto con Francesca ed Isabella.