Alice Campello, il nuovo tatuaggio e quel significato importante...

Alice Campello, modella italiana e moglie di Alvaro Morata, è tornata a far parlare di sé nelle scorse ore per uno scatto condiviso nelle scorse ore sul suo account Instagram, dove la si vede con la schiena nuda al centro della quale si trova un originale tattoo. A commento dell'immagine si legge: "Il risveglio di questa mattina con qualcosa di nuovo". Poi dopo aver aggiunto un emoticon a forma di cuore, l'imprenditriche ha proseguito scrivendo: "Grazie mille cajatattoo per la pazienza, per avermi ascoltato e compreso e plasmato ciò che desideravo e per la tua gentilezza. Sei fantastico".