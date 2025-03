Tiger Woods e Vanessa Trump allo scoperto: "La vita è migliore con te"

Gli altri amori di Tiger Woods

Anche il campione di golf ha avuto una vita sentimentale piena. Il suo primo matrimonio è stato con Elin Nordegren, sposata nel 2004 e da cui ha avuto due figli. L'unione si è conclusa nel 2010 dopo che vennero a galla numerosi presunti tradimenti da parte di Woods. Dopo il divorzio, Tiger ha avuto una relazione con la campionessa olimpica di sci Lindsay Vonn, durata circa tre anni. Anche questa relazione nonostante i sorrisi e le apparizioni pubbliche, è finita e secondo diversi rumors, ancora una volta la rottura sarebbe stata dovuta dall'infedeltà del golfista. Successivamente, è stata la volta di Erica Herman, che lavorava come manager nel ristorante di Woods in Florida. La loro relazione è durata diversi anni ed è stata piuttosto seria, ma si è conclusa in modo burrascoso: Erica ha denunciato Tiger per presunte violenze psicologiche e tentata cacciata dalla loro casa comune. Denuncia che dopo qualche mese è stato ritirata. Dopo quell'ultima rottura, Woods è rimasto single per oltre un anno, prima di ritrovare l'amore con Vanessa Trump.