Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposano: la proposta di matrimonio a Firenze

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposano . Nuovo capitolo quindi per il calciatore della Fiorentina e la compagna, diventati genitori quattro anni fa, tra allontanamenti e riavvicinamenti. Il giocatore ha scelto di condividere con i suoi follower su Instagram alcuni scatti della proposta di nozze fatta a Sara, dove lo si vede inginocchiarsi, mentre le dona un prezioso anello di fidanzamento. Visibile anche la commozione così come la sorpresa di Scaperrotta che si è portata le mani al viso e, dopo aver indossato l'anello, ha dato un bacio appassionato al calciatore.

Zaniolo e Sara, il riavvicinamento e la proposta di nozze

"Ora e per sempre", ha scritto Zaniolo su Instagram a corredo di alcuni scatti della romantica proposta di nozze fatta a Sara Scaperrotta. Un messaggio simbolico e potente che sembra voler chiudere per sempre il capitolo del passato ed iniziarne uno nuovo. Lo scorso maggio la coppia aveva ufficializzato il ritorno insieme, pubblicando uno scatto in cui si vedono il calciatore insieme alla compagna e al piccolo Tommaso. Zaniolo e Sara si erano lasciati nel 2020, quando lei scoprì di essere incinta. Dopo due anni insieme, il calciatore decise di interrompere la relazione, affermando in più occasioni di non sentirsi pronto per la paternità. Parole che però furono smentite dall'influencer, che al contrario, rivelò che la notizia della gravidanza fu accolta con entusiasmo anche dal futuro papà. Dopo la nascita del bambino, i due si sono pian piano riavvicinati, fino al ricongiungimento definitivo avvenuto lo scorso anno.