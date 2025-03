Paola Ferrari, frecciata a Diletta Leotta sul controverso spot: "Ognuno fa..."

Lo spot di un noto marchio di scarpe con protagonista Diletta Leotta ha innescato recentemente un dibattito acceso che sta tenendo banco non solo sui social. La scena del bambino che guarda ammirato una cantante in minigonna ha sollevato parecchi dubbi e interrogativi, poiché in tanti ritengono non si tratti di un semplice gioco ironico, coinvolgendo lo sguardo infantile, e trattando il delicato tema della sessualità con un approccio che è risultato essere disturbante per molti telespettatori.