Hamilton, due di picche a Sofia Vergara. "Lei pensava...": la reazione dell'attrice 

Niente da fare per Lewis Hamilton e Sofia Vergara. Lo scorso gennaio l'attrice 52enne ed il pilota Ferrari sono stati paparazzati insieme a pranzo in un noto locale di New York alimentando le voci di gossip circa una loro presunta relazione. Nonostante ciò, pare che non ci sia stato alcun flirt perché il pilota della Ferrari non sarebbe stato interessando, spezzando così il cuore all'attrice. Una fonte ha spifferato a RadarOnline quale è stata la reazione della Vergara: " Sofia pensava che Lewis fosse il fidanzato perfetto. Le piacciono i ragazzi più giovani e non le importava della differenza di età di dodici anni ".

Hamilton e Vergara: il gossip e gli altri amori

Nonostante la rottura pare che i due siano rimasti in contatto: "Lei continua a cercarlo, spera in qualcosa di più, ma ottiene poco in cambio", ha proseguito l'insider. Classe 1972, Sofia Vergara è un'attrice e produttrice colombiana. L'interprete è famosa soprattutto per essere la star di 'Modern Family' , la serie televisiva per la quale ha ricevuto quattro candidature al Golden Globe, una al Critics Choice Television Award e quattro al Premio Emmy nella sezione migliore attrice non protagonista in una serie commedia, aggiudicandosi quattro Screen Actors Guild Awards su nove candidature. Nella vita privata dell'attrice ci sono stati due matrimoni finiti: il primo è avvenuto quando Sofia aveva 18 anni, con Joe Gonzalez dal quale nel 1991 ha avuto un figlio, Manolo. Dal 2015 al 2023 invece è stata sposata con il famoso attore Joe Manganiello. Dopo la separazione, la Vergara aveva annunciato la frequentazione con un chirurgo ortopedico, ma ad agosto del 2024 ha rivelato di essere tornata single. Hamilton invece, dopo la lunga relazione con Nicole Scherzinger 2007 al 2015, ha avuto diversi flirt ma mai ufficializzati. L'ultimo in ordine temporale, quello con Shakira, con cui è stato paparazzato più volte.