Paredes di nuovo papà: "Benvenuto amore". Il commento di Dybala emoziona

Leandro Paredes e Camila Galante hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del loro terzo figlio . L'annuncio è stato dato dallo stesso calciatore della Roma attraverso un dolce post su Instagram dove, a commento di uno scatto in cui lo si vede in un ritratto di famiglia preso in ospedale, ha scritto: " Benvenuto amore! ". Poi ha aggiunto: " Lautaro Paredes 31/03/2025 ", confermando così la scelta del nome del bambino.

Paredes papà per la terza volta: il messaggio di Dybala e della Roma

La coppia, già genitori di Victoria e Giovanni, aveva rivelato infiatti lo scorso ottobre che il nome del nascituro sarebbe stato Lautaro, in onore del collega e amico Lautaro Martinez. Numerosi sono stati i messaggi di congratulazioni ricevuti dalla famiglia Paredes. Tra questi, spicca il commento di Paulo Dybala, compagno di squadra e connazionale, che ha scritto: "Vi amo!". Anche la Roma ha voluto celebrare l'evento, condividendo su X (ex Twitter) un messaggio di benvenuto per il piccolo Lautaro e augurando il meglio ai neo-genitori: "Benvenuto al piccolo Lautaro, il nuovo arrivato in casa Paredes".