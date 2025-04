Beckham, 50 anni in grande stile: quante stelle al mega party a Miami!

David Beckham ha anticipato di oltre un mese i festeggiamenti per il suo 50esimo compleanno , celebrando la speciale occasione a Miami con un party esclusivo a cui hanno partecipato neanche a dirlo la moglie Victoria, i figli della coppia e gli amici più stretti. Il compleanno ufficiale dell'ex calciatore sarà però il 2 maggio, ma l’ex Manchester United ha voluto iniziare anticipatamente i festeggiamenti in grande stile.

David Beckham compie 50 anni: le stelle dello sport al party di Miami

L'ex calciatore del Real Madrid, elegantissimo nel suo smoking in velluto, ha condiviso un post su Instagram, dove si legge: "Sono così fortunato ad avere degli amici e una famiglia fantastici con cui dare il via ai festeggiamenti per il mio 50esimo compleanno". Parole che hanno accompagnato alcuni scatti della serata al ristorante Cipriani di Miami, uno dei suoi locali preferiti. Oltre all'ex Spice Girl (che per l'occasione ha indossato un sofisticato abito lungo bianco) e ai figli Romeo (accompagnato dalla fidanzata Kim Turnbull), Cruz e Harper (pare mancasse Brooklyn con la moglie Nicola Peltz), c'erano anche alcune leggende del calcio come Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba. Presenti anche icone del mondo dello sport americano come Tom Brady e il gigante del basket Shaquille O'Neal.