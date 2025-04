Totti-Blasi, Iovino rivela in tribunale: "Con Ilary una intensa relazione"

Iovino, la verità su Ilary Blasi

In una passata intervista rilasciata al Messaggero, Iovino aveva riferito: "Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima", Ha inoltre affermato che inizialmente voleva rimanere fuori da questo gossip, ma che poi non ha potuto evitare il coinvolgimento perché "indicato come testimone principale nella causa di separazione in corso". L'uomo aveva riferito di conoscere Ilary da qualche anno: "Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma". "C'era timore da entrambe le parti" aveva svelato Cristiano, quindi aveva aggiunto: "Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico ma a quanto pare qualcosa è andato storto".