Diletta Leotta via all'improvviso, vola in Germania da Karius: cosa è successo

Diletta Leotta, il gesto per Loris Karius dopo l'infortunio

Per questo particolare momento, Diletta ha scelto di non optare per dichiarazioni o proclami, piuttosto solo la forza di esserci. Per Loris Karius (costretto a fermarsi a causa dell’infortunio al polpaccio sinistro poco prima dell'intervallo nella partita in trasferta contro la Greuther Fürth, tale da indurlo ad uno stop per il resto della stagione con lo Schalke 04), il gesto di Diletta vale più di mille parole o di qualsiasi terapia. Da gennaio, il calciatore è tornato stabilmente in Germania per la sua avventura con lo Schalke 04. Diletta, invece, è rimasta a Milano insieme alla loro bambina. Ogni volta che è possibile, i due si ritrovano. Appena ricevuta la notizia dell'infortunio di Loris, dunque, Leotta ha mollato tutto e ha preso un volo per stare accanto al marito che ora, nella sfortuna dell'infortunio, potrà comunque stare più vicino alla famiglia, in particolare alla piccola Aria nata ad agosto del 2023.