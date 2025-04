Federica Masolin incinta, l'annuncio e la rivelazione sul compagno: "Anche se..."

Federica Masolin , nota giornalista di Sky Sport, ha annunciato di essere in dolce attesa nel corso dell'intervista rilasciata a Stasera c'è Cattelan, il popolare programma di intrattenimento targato Rai 2. "Tu bevi?", le ha chiesto il presentatore, domanda a cui la giornalista ha replicato: "Sempre, le bollicine mi piacciono", ha spiegato lei. Poi la domanda insistente di Cattelan: "Anche adesso?". E allora la Masolin replicando ha ammesso:" Adesso no perché non posso, ad agosto divento mamma ".

Federica Masolin ed il "tifo reveal" a Stasera c'è Cattelan

La nascita della prima figlia della Masolin è quindi prevista per la metà di agosto. In studio dopo che è stato fatto anche una sorta di gender reveal, ribattezzato in riferimento al calcio ‘tifo reveal', si è appreso che Federica aspetti una bambina e che il nome scelto con il suo partner è Nina, proprio come una delle due figlie del conduttore Alessandro Cattelan. La Masolin è sempre stata molto discreta, mai sopra le righe. Ma da quel che ha raccontato, sembra che abbia trovato davvero una persona che la completi, anche se diverso da lei. Sul compagno, con cui sta insieme da circa cinque anni, la giornalista ha rivelato: "Mi dà equilibrio. E anche se non fa il mio lavoro, capisce molto bene le problematiche, tra cui il fatto di non esserci mai nel weekend. Mi accetta per quella che sono. Siamo anche diversi, io sono un po’ sconclusionata e odio pianificare, ma lui è più preciso e mi aiuta a tenere il punto".