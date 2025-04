Bianca Censori scappa da Kanye West: è tutto raccontato in una canzone

Kanye West (o Ye, come ormai preferisce essere chiamato) è ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica internazionale. Il nuovo album “ WW3 ” arriva in un momento in cui l'artista è al centro di numerose polemiche personali, provocazioni estreme e un ritorno musicale controverso. Tra le 11 tracce, spicca anche "Bianca" , dedicato alla sua ex Bianca Censori e alla fine della loro storia d'amore.

Kanye West, il brano per Bianca Censori

A rivelare alcuni versi del brano "Bianca" è stato PageSix: "La mia bambina è scappata. Ma prima ha cercato di farmi ricoverare. Non sono andato in ospedale perché non sono malato, semplicemente non ci capisco niente". La canzone svela anche il motivo dell'allontanamento di Bianca Censori: "Sta avendo un attacco di panico e non le piace il modo in cui ho twittato. Finché Bianca non torna, resto sveglio tutta la notte, non dormirò". Poi, il paragone con la storia damore tra il produttore Sean Diddy Combs e la compagna Cassie Ventura: "Credo che siamo i nuovi Cassie e Diddy. Sto scrivendo questa canzone per Bianca". Ed ancora: "Voglio solo che tu torni da me. So cosa ho fatto per farti arrabbiare"....