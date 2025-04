Wanda Nara e China Suarez, Oriana Sabatini affonda il colpo: "Quel casino..."

Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate in risposta ad un follower del giornalista Angel De Brito che le chiedeva di dire la sua circa la rivalità tra China Suarez (attuale compagna di Mauro Icardi) e Wanda Nara. La cantante argentina è stata chiara nel suo giudizio, prendendo le distanze dai pettegolezzi che coinvolgono famiglie con figli: "Non mi piace così. Quel casino. Non sono nessuno per esprimere un'opinione, ma non mi piace vedere i bambini così, mi dà fastidio".