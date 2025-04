"Il polmone fischia": Vieri, la vacanza alle Maldive finisce in...ospedale

Vieri, la vacanza interrotta e l'annuncio social

Nelle scorse ore Vieri ha condiviso alcuni scatti sui suoi account social, dove lo si vede sun un lettino d'ospedale, con la mascherina di ossigeno sul viso. Nulla di cui allarmarsi, così come affermato da Bobo, che in un breve video ha spiegato cosa gli è successo: "Tutti mi chiedono come sto. Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa". Ed ancora: "Allora ho detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, non è stato così". La tosse divenuta insistente e fastidiosa, la voce bassa, un po' di difficoltà respiratorie e una strana sensazione di malessere generale hanno spinto Vieri a recarsi da un medico in loco per una visita. "Mi sente i polmoni e mi dice: uno sta bene, ma l'altro fischia un po'. Quindi mi ha detto di prendere l’antibiotico". Con il sorriso, Vieri ha poi aggiunto di star bene, quindi l'amara conclusione: "La vacanza è finita, è ora di tornare a casa".