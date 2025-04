Wanda Nara, la verità di L-Gante sulla rottura: "Decisione condivisa"

Il cantante argentino L-Gante, ex compagno di Wanda Nara, è tornato a parlare pubblicamente sia del suo stato di salute sia della fine della relazione con la conduttrice. Ospite del programma Mujeres argentinas su El Trece, ha raccontato di essere attualmente sotto controllo medico per una serie di problemi di salute emersi dopo un check-up di routine. "Sto bene, sono concentrato e calmo. Mi hanno prescritto una dieta e devo monitorare il cuore. È un modo per stare meglio in futuro", ha spiegato il rapper.