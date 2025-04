Alice Campello, la famiglia si allarga: "Il giorno più bello..."

Chi è Giulia Sartor

Giulia Sartor è una modella italiana originaria di Conegliano, in provincia di Treviso. Classe 1988, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda a soli 14 anni, posando per campagne pubblicitarie di marchi come Benetton. Nel corso degli anni, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, ottenendo riconoscimenti come "Bella di Marca" e "Miss Città Murata", ed è stata prefinalista a Miss Italia. Inoltre, ha preso parte al programma televisivo "Veline" nel 2008, dove è stata una delle aspiranti veline. Giulia ha intrapreso gli studi in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano, con l'obiettivo dichiarato di diventare avvocato. Appassionata di danza classica fin dall'infanzia, ha coltivato questa passione per molti anni. Ha anche avuto esperienze nel mondo dello spettacolo, partecipando al videoclip della canzone "Non vivo più senza te" di Biagio Antonacci.