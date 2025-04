Juan Jesus intanto vince lo Scudetto dell'amore: la romantica proposta a Fabiana Cervelli

Juan Jesus festeggia un'importante vittoria personale, mentre il Napoli è ancora in attesa di conoscere il destino della propria stagione. Il calciatore ha chiesto alla compagna Fabiana Cervelli di sposarlo, ricevendo un emozionato "sì". L'annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, in cui il difensore ha espresso tutto il suo amore per la compagna, sottolineando la serenità e la complicità che caratterizzano il loro rapporto.