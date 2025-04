Wanda Nara, con L-Gante è già ritorno di fiamma? "La verità è una sola"

Wanda Nara, le parole su LGante e possibile riconciliazione

Ospite del programma Mujeres Argentinas su El Trece, LGante ha raccontato: "Si è parlato di andare a vivere insieme, il giorno prima di lasciarci eravamo andati a vedere una casa e avevamo discusso di matrimonio". La trasmissione ha deciso di contattare in diretta proprio Wanda Nara, che ha affermato: "La separazione? Non ne abbiamo più parlato. Voglio salutarlo perché sappia quanto gli voglio bene, alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo manager, a tutte le persone che lo circondano". La conduttrice ha poi chiesto se ci fossero possibilità di riconciliazione con L-Gante. A tale domanda, Nara ha replicato: "C'è spazio per tutto. Non chiudo la porta a una riconciliazione. Il futuro non si sa. So cosa voglio per il mio presente, per la mia vita, e capisco anche la sua età, il suo lavoro, la vita notturna. Lui è del Boca, io del River, a lui piace l'alcol, io bevo solo un bicchiere. La verità è che sto bene da sola, ma so che voglio formare nuovamente una famiglia, una casa, una stabilità emotiva per i miei figli, sicurezza e tranquillità"...