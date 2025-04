"Icardi-China Suarez, patto violato: per ora non potrà vedere le figlie"

Mauro Icardi ha violato le disposizioni del tribunale

La violazione è stata documentata da alcune immagini diffuse nei giorni scorsi da Yanina Latorre e Angel De Brito. Tanto è bastato per spingere la giustizia argentina ad intervenire. Secondo il rapporto ufficiale mostrato a Mujeres Argentinas, la delusione delle bambine per la presenza di terze persone ha minato il clima di fiducia necessario alla loro serenità emotiva. Nella lettera si legge che "il livello delle aspettative delle ragazze era focalizzato sulla possibilità di condividere uno spazio di incontro con il padre, come era stato promesso, concordato e ordinato". Quindi, indipendentemente da China Suarez, la presenza di chiunque non fosse il calciatore e le ragazze avrebbe prodotto gli stessi risultati. "Il mancato rispetto di questo quadro concordato non solo viola il senso di prevedibilità necessario per il loro benessere, ma può anche generare una rottura della fiducia riposta sia negli adulti responsabili che in questo team di professionisti", sottolinea la decisione dei giudici...