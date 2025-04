Wanda Nara e Icardi preoccupano: cosa dicono i risultati delle visite psicologiche

Le difficoltà genitoriali dei due ex coniugi

"C'è una marcata difficoltà nella costruzione di accordi di co-genitorialità. Dalla recente separazione non sono stati in grado di stabilire accordi sulla distribuzione delle responsabilità", affermerebbe il documento. Concludendo: "Dai rapporti è chiaro che nessuno degli adulti è riuscito a dare priorità e proteggere i bambini". La situazione tra Wanda Nara e Icardi è peggiorata dopo un episodio in cui il calciatore ha violato le disposizioni giudiziarie, permettendo alla sua attuale compagna, China Suarez, di essere presente durante una visita con le figlie, contrariamente a quanto stabilito. Questo evento ha riacceso lo scontro tra i due ex coniugi, già in profonda crisi comunicativa. Alla luce di quanto emerso, il caso verrà ulteriormente prolungato in sede giudiziaria, con una gestione dell’affidamento che rimarrà sotto controllo di tribunali e servizi minorili.