"Bugie ed esagerazioni, era tutto surreale": Alice Campello e le confessioni su Morata

Il successo imprenditoriale ed il rapporto con i social

Nel corso dell'intervista Alice ha parlato anche del suo brand, Masqmai, che continua a crescere ed imporsi come uno dei marchi indipendenti più interessanti del panorama beauty europeo. Nonostante il successo, lady Morata ha mantenuto il senso delle priorità: "Il mio lavoro è importante, ma non è la cosa più importante della mia vita”. Sul rapporto con la sua immagine e i social, l'imprenditrice ha sottolineato: "Pubblico le foto come se le vedessero solo cento persone. Non c’è pianificazione, non c’è strategia. Faccio errori come tutti, ma non ho nulla da nascondere". Ed ancora: "Ha molto a che fare con il modo in cui sei stato educato in famiglia, anche se ho le mie insicurezze. Ma ciò che mi fa sentire sicura è che do tutto me stessa in ciò che mi sta a cuore". Concludendo: “Vale la pena lottare per ciò che si desidera. Se un giorno le cose vanno male, almeno ci hai provato".