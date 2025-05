Belen e Cecilia Rodriguez, aria di crisi: Ignazio Moser non c'entra

L'annuncio social e il nome

Cecilia Rodirguez e ignazio Moser hanno scelto di annunciare l'arrivo del loro primo bebè nel giorno della festa della mamma. La sorella di Belen ha scritto un post Instagram e un carosello di foto corredate da un testo che emoziona: "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi...". Non solo, la showgirl argentina ha sorpreso tutti svelando sia il sesso che il nome del bebè in arrivo. Cecilia e Ignazio diventeranno genitori di una bimba: "La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere... a presto piccola Clara Isabel".