"Di Patrizi non è il mio vero cognome": Elodie e la confessione a sorpresa

Elodie è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata a R101. La compagna di Andrea Iannone ha infatti dichiarato che il suo cognome ufficiale, Di Patrizi, non è in realtà quello biologico. La confessione ha spiazzato i fan: " Mio padre ha scoperto il suo vero cognome solo al liceo ".

Elodie, la vera storia sul suo cognome

La storia risale a prima della legge sul divorzio in Italia. La nonna di Elodie era sposata con un uomo di nome Enzo Di Patrizi, ma si separò e successivamente intraprese una nuova relazione con Angelo Canini, il vero nonno della cantante. Tuttavia, non essendo ancora legale il divorzio, il figlio nato da questa nuova unione, cioè il padre di Elodie, ricevette comunque il cognome dell'ex marito, come imposto dalla legge dell’epoca. "Il mio vero cognome sarebbe Canini, ma ho tenuto Di Patrizi. Chi se ne frega", ha concluso sorridendo la cantante. Nel corso dell'intervista, Elodie ha anche parlato della preparazione per il suo tour negli stadi, che la vedrà protagonista l’8 giugno a San Siro (Milano) e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli. "Non sono una brava ballerina, ma sono furba. Imparo veloce", ha dichiarato ed ancora: "Nel mio live non ti puoi annoiare. Il mio vero talento è la visione del live. Sto facendo le prove, sono felice. Crea grande tensione, voglio che sia tutto perfetto. Ci saranno dei momenti divertenti. Fisicamente non sono al massimo del mio potenziale, ma chi se ne frega".