Liam Gallagher nonno, la figlia Molly incinta di un calciatore...del Liverpool!

Liam Gallagher sta per diventare nonno per la prima volta. La figlia Molly, nata dalla relazione tra il frontman degli Oasis e la cantante Lisa Moorish, ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. Ad accompagnare il post, una frase poetica: "Tempo di fioritura", parole scritte a margine di alcune foto dove si vede la giovane 27enne insieme al compagno Nathaniel Phillips, difensore del Liverpool.