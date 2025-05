Lautaro cameriere, il ristorante e la moglie: "All'inizio un disastro"

Agustina Gandolfo, il disastro all'inaugurazione del Coraje

Lautaro ha poi tenuto a sottolineare: "Le sono stato sempre vicino, accompagnandola in ogni passo che ha fatto, ha curato tutti i punti del ristorante in modo speciale, ogni cosa. E poi lei è una che non riesce a stare ferma e cerca di fare sempre qualcosa per tenere la mente occupata e sentirsi utile. L’ho conosciuta così e continua ad esserlo". E sul giorno dell'inaugurazione, Agustina ha ricordato: "Il primo giorno? Ovviamente ero molto emozionata e movimentata perché mi piace l’adrenalina, e ho scelto la settimana della Fiera del Mobile per aprire. Ho fatto l’inaugurazione post-Covid a giugno, e il secondo giorno ho messo un evento con 120 persone. Subito poi il Mobile… è stato un disastro, ma proprio un disastro. Mi guidavano persone che erano già in questo mondo dove per me era tutto nuovo. Mi dicevano ‘guarda che devi fare le prove, fatti almeno due settimane’ ma io non ho fatto niente perché volevo aprire con il Mobile"...