"Champions? Devo stare attento...": Tananai e la promessa per l'Inter campione

Tananai , alias Alberto Cotta Ramusino, non ha dubbi su cosa scegliere tra Scudetto e Champions League per la sua Inter : " Champions " ha esclamato senza esitazione, pur sapendo che vivrà la finale del 31 maggio lontano da Milano, per ironia della sorte proprio a Napoli . " Devo stare attento a cosa faccio e dove lo faccio ", ha scherzato l’artista, lasciando intendere che la passione per i nerazzurri potrebbe spingerlo a festeggiamenti inusuali: " Non succede, ma se succede forse sarò in mutande da solo in giro per la città ".

Tananai, il nuovo tormentone e il tour

Nel frattempo, il cantante è pronto a salire sul palco per il tour estivo che inizierà il 19 giugno all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. Promette nuova musica, con una "canzoncina estiva" senza featuring che anticiperà le date italiane. "Un nuovo tormentone? Chi può dirlo. Per me 'Storie brevi' non aveva gli strumenti per esserlo ma poi si è rivelato tale", ha affermato l'artista. Sulle recenti esibizioni in Europa, Tananai ha detto: "E' stato bellissimo. Non pensavo mi sarei divertito così tanto. Quando ti esibisci in posti più raccolti riesci a vedere il volto delle persone, quando si divertono e si emozionano. Capire l'effetto che sta facendo la mia musica mi dà benzina e amplifica il divertimento. E' stato stupendo e poi è figo dire che ho suonato in Europa. Voglio stare più attento alle persone che ho davanti, cercando di leggerne il volto e portandomelo dietro per più tempo possibile. Canto meglio e mi diverto di più quando mi astraggo da me e mi concentro sul pubblico"...