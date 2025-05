Stefano De Martino: "Conte mi ha detto che resta a Napoli....per le vacanze"

Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al Festival della TV di Dogliani, dove non ha potuto non condividere tutta la sua emozione per lo scudetto appena conquistato dal Napoli. Un momento storico per la squadra di Aurelio De Laurentiis e per la città, celebrato il 23 maggio allo stadio Diego Armando Maradona dopo la vittoria contro il Cagliari, e che ha visto anche la presenza del presentatore sugli spalti.