Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, è crisi: il gesto social non sfugge

Zoe Crisofoli, è crisi con Theo Hernandez? Il gesto social

Zoe Cristofoli ha pubblicato nei giorni scorsi alcune storie sul suo account Instagram che hanno catalizzato l'attenzione del gossip, riaccendendo così i riflettori su una possibile nuova crisi di coppia. Il primo campanello d’allarme è arrivato quando Zoe ha condiviso una frase sibillina: "O con amore o niente", lasciando intendere una possibile tensione nei rapporti. A far pensare ad una vera e propria frattura è stato però un secondo messaggio: "Non permettere mai a nessuno di trattarti come spazzatura, a chi dice di amarti/volerti bene", il tutto accompagnato da un emoticon raffigurante un cuore ferito con cerotto. Sebbene non sia stato fatto alcun riferimento diretto, in tanti hanno ipotizzato che la riflessione possa essere in qualche modo riferita al calciatore francese. A gettare acqua sul fuoco, un'ultima Instagram story, in cui si legge a commento di uno scatto della coppia sorridente: "Ma la mamma non vi ha insegnato a non dire le bugie? Io amo la mia famiglia, per sempre".