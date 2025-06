Lautaro a pezzi dopo il crollo con il Psg: il messaggio social della moglie

La finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain , attesa da due anni dopo la sconfitta di Istanbul, è finita nel peggiore dei modi: l' Inter ha dovuto incassare un pesantissimo 5-0. In quella notte da incubo per i nerazzurri, a colpire è stata anche l'immagine di Lautaro Martinez , che è rimasto a lungo immobile, accovacciato in mezzo al campo dell’Allianz Arena, con le mani tra i capelli.

Lautaro Martinez e la disfatta dell'Inter: il gesto social di Agustina

Il capitano dell'Inter, solitamente combattivo e carismatico, è apparso quindi in modo inconsueto, inerme, annientato dalla sconfitta. In questo momento di fragilità, è arrivato tramite i social anche il messaggio di Agustina Gandolfo, moglie e madre dei suoi figli, che ha voluto esprimergli il suo sostegno con parole cariche d’amore: "Fa così male vederti così, ma niente cancella tutto il sacrificio e il lavoro che c’è dietro. Avrai una rivincita, non ho dubbi. Eccoci qua per sostenerti, nel male e nel bene. Ti amo e ti ammiro". Agustina rappresenta una delle certezze nella vita di Lautaro, un pilastro in grado di sostenerlo nei momenti più bui, che gli darà sicuramente la forza per ripartire in attesa della prossima vittoria.