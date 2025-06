Diletta Leotta rivela lo sfogo di Karius: "Ti prego basta! E poi sul letto distrutto"

Diletta Leotta è stata ospite del podcast di Valentina Ferragni 'Storie oltre le Stories', dove ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita e carriera. Conduttrice di DAZN e mamma da meno di due anni, Leotta ha parlato della sua determinazione e del modo in cui ha conquistato un ruolo di primo piano nel giornalismo sportivo italiano, sfidando cliché e pregiudizi: " Il calcio non è un mondo per uomini. È un mondo per donne. Ci lavoro tutti i giorni e mi sento totalmente a mio agio ".

Diletta Leotta, il legame con la famiglia e la figlia Arya

Ricordando i suoi esordi, Diletta ha affermato: "A 20 anni sono passata a Sky e mi sono trasferita da sola a Roma. È stato un momento difficile. Mia mamma piangeva ogni volta che vedeva la mia cameretta vuota", parole che sottolineano la determinazione della conduttrice, ma anche l'importanza che la famiglia ha sempre avuto per lei. Leotta ha parlato del legame speciale con le sorelle, in particolare con la maggiore, di 18 anni più grande: "È stata come una seconda mamma per me. Quando torno a casa, mi sento ancora coccolata, come una figlia". Da agosto 2023 la sua vita è cambiata con la nascita della figlia Arya, avuta dal portiere tedesco Loris Karius: "Non avevo un istinto materno sviluppato, ma Arya me lo ha fatto nascere. Ogni giorno imparo ad essere mamma". Ricordando il suo primo tentativo di disciplina con la piccola, ha rivelato: "Mi ha fatto arrabbiare, l’ho messa in punizione… ma dopo 7 minuti ho aperto la porta, non ce la facevo"...