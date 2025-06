Diletta Leotta e Karius, altro che crisi: innamorati a Ibiza

Diletta Leotta e Loris Karius, il weekend d'amore alle Baleari

Era da settimane che i due non apparivano insieme, alimentando sospetti su un possibile raffreddamento della relazione. Durante la Pasqua, Leotta era volata in Sicilia con la figlia, e anche per il ponte del 1° maggio la conduttrice era stata sola con Aria, lontana da Milano e senza il compagno. L’assenza di foto di coppia sui social aveva dunque fatto accendere il gossip. Approfittando del ponte della Festa della Repubblica, Diletta e Loris si sono concessi una vacanza romantica (che li ha visti fare una prima tappa a Palma di Maiorca dove hanno partecipato a un matrimonio), poi si sono trasferiti a Ibiza (dove hanno trascorso giornate di relax e passione, soprattutto nella rinomata spiaggia di Cala Jondal, tra le più esclusive dell’isola). Leotta e Karius non hanno mai commentato pubblicamente le voci di crisi, ma le foto pubblicate e la loro ritrovata complicità valgono più di mille parole.